Playboy bondit après la croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de la société de loisirs Playboy

PLBY.O ont bondi de 14 % à 2,02 $ dans les échanges prolongés

** PLBY annonce une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour ses produits, y compris les articles Honey Birdette

** La société annonce une hausse de 4,23% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 34,9 millions de dollars

** L'entreprise annonce un Ebitda trimestriel ajusté de 7,1 millions de dollars, contre une perte de 131 000 dollars l'année dernière

** BPA trimestriel de 3 cents contre une perte de 15 cents l'année précédente

** PLBY en hausse de ~29% en 2025