Playboy bondit après la croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 mars - ** Les actions de la société de loisirs Playboy
PLBY.O ont bondi de 14 % à 2,02 $ dans les échanges prolongés
** PLBY annonce une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour ses produits, y compris les articles Honey Birdette
** La société annonce une hausse de 4,23% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 34,9 millions de dollars
** L'entreprise annonce un Ebitda trimestriel ajusté de 7,1 millions de dollars, contre une perte de 131 000 dollars l'année dernière
** BPA trimestriel de 3 cents contre une perte de 15 cents l'année précédente
** PLBY en hausse de ~29% en 2025
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