Plateforme de La Mède : Démarrage de l'unité Ecoslops pour la production de carburants recyclés

Châteauneuf-Les-Martigues, le 5 juillet 2021 - L'unité P2R d'Ecoslops vient de démarrer sur la plateforme TotalEnergies de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. La production des premiers litres de carburants recyclés concrétise le partenariat engagé en 2019 entre TotalEnergies et Ecoslops SA , entreprise innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de « slops » (des résidus d'hydrocarbures comme les fonds de cale) issus du transport maritime.



L'unité Ecoslops produira, à partir de ces résidus, jusqu'à 30.000 tonnes par an de carburants recyclés (Naphta, Gasoil et Fuel) et de bitume léger. Ce modèle d'économie circulaire appliqué aux déchets pétroliers permet de revaloriser ces résidus issus du transport maritime et de créer de la valeur localement.



(...)



Lire l'intégralité du communiqué en PDF ci-dessous