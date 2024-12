Plastivaloire: vise un CA stable en 2025 information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le Groupe Plastivaloire publie un chiffre d'affaires de 703,5 ME au titre de l'exercice 23/24, en repli de -7,0% à données comparables par rapport au précédent exercice.



Le groupe évoque notamment des retards dans le lancement de programmes par les constructeurs et des cadences de production moins importantes que prévues, dans une conjoncture morose.



L'EBITDA ressort à 54,2 ME (vs 72,1 ME un an plus tôt, recalculé en données retraitées prenant en compte le périmètre cédé en 2024 en activités non poursuivies pour des raisons de comparabilité) avec un résultat net des activités poursuivies de -1,1 ME (vs 17,9 ME un an plus tôt, en données retraitées).



Le résultat net des activités cédées intégrant les pertes opérationnelles de ce périmètre s'établit à -41,9 ME. Le résultat net consolidé ressort donc à -43,1 ME et le résultat net consolidé part du Groupe à -44,1 ME.



Le free cash-flow ressort à -3,3 ME (vs 21,8 ME en 2022-2023). La trésorerie disponible se maintient à un niveau solide et ressort à 70,4 ME au 30 septembre 2024.



Dans la situation de marché actuelle, Plastivaloire anticipe un chiffre d'affaires 2024-2025 autour de 700 ME, stable par rapport au chiffre d'affaires 2023-2024.



'Toutes les équipes restent pleinement mobilisés pour poursuivre l'adaptation du Groupe à son environnement complexe et rendre notre modèle d'affaires plus flexible, gage de pérennité pour l'avenir. L'exercice 2024-2025 devrait ainsi nous permettre de consolider notre position auprès de nos clients', a commenté Antoine Doutriaux, DG du groupe.







Valeurs associées PLASTiVALOIRE 1,24 EUR Euronext Paris +1,23%