Plastivaloire : révision à la hausse de ses perspectives annuelles
28/08/2025 à 18:14

(AOF) - Plastivaloire a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% au troisième trimestre, à 187,6 millions d'euros. Une performance "meilleure qu’attendue", dixit l'équipementier automobile, qui provient de cadences de production bien orientées, tant dans l’automobile que dans l’industrie. Par zone géographique, l'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%. La zone Amérique (États-Unis-Mexique) renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 millions d'euros, en croissance de 6,9%.

Cette bonne performance "permet de rattraper le retard pris en début d'exercice et porte le chiffre d'affaires 9 mois à 533,6 millions d'euros, un niveau quasi stable par rapport à l'exercice précédent (-0,3%) et en légère croissance (+0,8% à taux de change constant)".

Côté perspectives, le groupe Plastivaloire revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024- 2025, qui devrait désormais se situer autour de 690 millions d'euros contre 665 millions attendus précédemment.

Le groupe anticipe par ailleurs une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8% contre " autour de 8% " auparavant.

