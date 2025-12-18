Plastivaloire, plus forte hausse du SRD à la clôture de la séance du jeudi 18 décembre 2025

(AOF) - Plastivaloire (+9,81% à 2,07 euros)
Le fabricant de pièces plastiques complexes a enregistré une quatrième séance de suite dans le vert. Mardi, le groupe Plastivaloire a dévoilé ses résultats annuels sur l'exercice 2024-2025. Sur cette période, il a réalisé un chiffre d'affaires de 703,1 millions d'euros, stable sur un an (-0,1% par rapport à 2023-2024), mais en légère croissance à taux de change constant (712,6 millions d'euros, +1,3%). Cette résilience dans un environnement complexe s'est accompagnée d'un redressement de la rentabilité opérationnelle, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux mesures de rationalisation industrielle menées par le groupe ces dernières années. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9% sur l'exercice (vs 7,7% en 2023-2024).
