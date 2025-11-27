Plastivaloire, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du jeudi 27 novembre 2025

(AOF) - Plastivaloire (-4,97%, à 1,72 euro)
Plastivaloire continue de céder du terrain et affiche un repli de 9,05% depuis son plus haut annuel touché le 14 octobre dernier à 1,99 euro. Toutefois, depuis le 1er janvier, le titre du fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation affiche une progression de 38,17%. La semaine dernière, Plastivaloire a dévoilé un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%
