Plastivaloire: perte nette creusée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Plastivaloire publie une perte nette creusée à 15,9 millions d'euros en part du groupe pour son premier semestre 2022-23, contre 6,1 millions un an auparavant, mais avec une amélioration de 0,8 point de sa marge d'EBITDA en comparaison annuelle, à 7,9%.



Le plasturgiste a enregistré un chiffre d'affaires record de 420,8 millions d'euros (+24%, dont +23,9% à taux de change constant), son activité ayant été portée par la forte reprise de la production automobile en Europe, fortement impactée par les crises successives.



Fort de l'avance prise sur le premier semestre, Plastivaloire confirme son objectif annuel (relevé en mai dernier) d'un chiffre d'affaires supérieur à 780 millions d'euros, ainsi que celui d'une amélioration de sa marge d'EBITDA par rapport à 2021-22 (7,4%).





