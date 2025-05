Plastivaloire : le chiffre d'affaires continue de reculer

AOF - EN SAVOIR PLUS

Plastivaloire va poursuivre ses efforts pour adapter sa structure de coûts et de financement et a confirmé un projet de fermeture de son site de production situé à Mamers dans la Sarthe. Un plan de sauvegarde de l'emploi va être mis en place, incluant des mesures d'accompagnement personnalisées pour les 94 salariés concernés.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers annuels et table sur des revenus autour de 665 millions d'euros. La marge d'Ebitda pour le premier semestre est attendue en ligne avec les prévisions annuelles (légèrement supérieure à 7,7 %).

