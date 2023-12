Plastivaloire en hausse après avoir redressé sa rentabilité sur l'année

(AOF) - Le Groupe Plastivaloire progresse de 8,42% à 2,96 euros au lendemain de l’annonce du redressement de sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice 2022-2023. A la faveur de revenus record, le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation affiche un Ebitda à 69,4 millions d'euros, en progression de 32,8%, et une marge d'Ebitda à 8,3% contre 7,4% il y a un an. Plastivaloire vise pour cette année un niveau de marge "légèrement supérieur" lui permettant "de poursuivre sa politique d'innovation ainsi que sa trajectoire de désendettement".

Le résultat net s'améliore de 43,7% mais reste négatif en raison de charges non courantes nettes à hauteur de 20 millions d'euros, dont 15,3 millions d'euros de dépréciation de goodwill en Allemagne sans impact sur la trésorerie. "Le résultat net serait positif sans ces éléments non récurrents, comme il l'a d'ailleurs été au second semestre", souligne le groupe. Plastivaloire affiche une perte nette de 11,4 millions d'euros.

TP Icap Midcap reste à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 2,9 euros, saluant "une très bonne publication" avec notamment "une performance remarquable sur la génération de trésorerie et le désendettement, élément clé du dossier".

Le free cash-flow est redevenu positif à hauteur de 27,8 millions d'euros, en nette progression par rapport à 2021-2022 (-6,4 millions d'euros). Le ratio de levier dettes financières nettes sur Ebitda a ainsi reculé 3,2 à la fin de l'exercice contre 4,6 en 2021-2022.

Le groupe rappelle qu'il a réalisé l'année écoulée le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, à 834,2 millions d'euros (+18,5%), "franchissant pour la première fois le cap des 800 millions d'euros sur 12 mois". Il vise un chiffre d'affaires 2023-2024 supérieur à 800 millions d'euros.

