Plastivaloire demande son transfert sur Euronext Growth
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 08:42
Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation du plasturgiste sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure d'admission directe aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.
Ce projet de transfert vise à permettre à Plastivaloire de réduire les contraintes associées au marché réglementé Euronext Paris et les moyens engagés pour y répondre, Euronext Growth proposant un fonctionnement simplifié et plus adapté à ses besoins.
Dans les prochains jours, une demande de radiation des titres Plastivaloire du marché réglementé et de leur admission concomitante sur Euronext Growth sera déposée auprès d'Euronext Paris. Sous réserve de l'accord, l'admission interviendra au plus tôt le 1er juin.
Valeurs associées
|2,1600 EUR
|Euronext Paris
|+0,47%
A lire aussi
-
Qui marchera sur la Lune? L'astronaute français Thomas Pesquet a jugé jeudi que cela "pourrait être bien parti" pour que ce soit lui, sans pouvoir le confirmer à ce stade, alors que les astronautes d'Artémis 2, mission test, sont sur le chemin du retour. Plus de ... Lire la suite
-
Meta a dévoilé mercredi un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA), le premier depuis la restructuration en profondeur de l'IA au sein du groupe, qui a notamment vu le départ de l'ancien responsable de la recherche, Yann LeCun. Muse Spark succède à Llama ... Lire la suite
-
La possibilité d'une "guerre ouverte" avec la Russie reste "ma préoccupation première", a déclaré jeudi le chef d'état-major français des Armées, le général Fabien Mandon, qui avait déjà mis en garde contre le risque d'un "choc dans trois, quatre ans". "La permanence ... Lire la suite
-
Quatre personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau dans la Manche, au large d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré jeudi la préfecture du département. "Un naufrage impliquant un taxi-boat est survenu ce jour. Le bilan (...) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer