Plastivaloire : déclin de l'activité au premier trimestre

Plastivaloire annonce qu'il s'appuiera en 2025 sur la montée en puissance de programmes lancés récemment ou qui vont démarrer, et qu'il anticipe une accélération de la croissance du chiffre d'affaires "pièces" ainsi qu'un niveau de facturations d'outillages plus important qu'au premier trimestre.

Le secteur Industries (17,4% de l'activité) est resté pénalisé par la faiblesse actuelle de la demande sur plusieurs segments et enregistre un chiffre d'affaires (pièces et outillages) de 28,2 millions d'euros , en baisse de 16,5%.

Sur le secteur Automobile (82,6% de l'activité), le chiffre d'affaires (pièces et outillages) ressort à 134,0 millions d'euros , en retrait "limité" de 5,9% avec une hausse du chiffre d'affaires "pièces" de 2,8% à 125,4 millions d'euros qui "reflète la montée en puissance des programmes lancés récemment".

(AOF) - Plastivaloire annonce avoir réalisé au premier trimestre un chiffre d’affaires de 162,2 millions d'euros , en repli de 7,9% (7,2% à taux de change constant). Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation invoque un ralentissement des cadences de certains programmes en raison d’une conjoncture incertaine et de niveaux de stocks élevés, en particulier en Amérique du Nord. Le groupe s'attend dans les prochains trimestres à une activité "affectée par les difficultés du marché automobile mondial".

