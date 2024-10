Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Plastivaloire: cession de Karl Hess finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce avoir finalisé la cession de 100% de sa filiale Plastivaloire Germany GmbH, qui détient la société allemande Karl Hess et le site de production de Pilsen en République Tchèque, au principal manager de Karl Hess.



Le plasturgiste explique que cette cession diminue sensiblement son risque financier en mettant fin à la garantie donnée aux banques allemandes sur la dette bancaire de Karl Hess et en réduisant son endettement financier net consolidé de 34,4 millions d'euros.



La sortie du périmètre cédé (qui représentait environ 90 millions d'euros de chiffre d'affaires) aura un impact comptable ponctuel au final de l'ordre de -40 millions sur le résultat net de Plastivaloire en 2023-24 (clôture au 30 septembre).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.