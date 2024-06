Plastivaloire au plus bas depuis plus de 5 ans après son profit warning

(AOF) - Deuxième plus fort repli du marché SRD, Plastivaloire dévisse de 17,05% à 2,19 euros après avoir abaissé ses objectifs annuels. Le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, notamment l'automobile, a expliqué cet avertissement par le " retard de lancement de quelques mois sur 3 programmes majeurs en Automobile et le climat économique morose qui a tendance à peser sur les cadences de production demandées par les clients ". L’impact sur le chiffre d'affaires est estimé autour de 30 millions d'euros.

Le groupe anticipe ainsi désormais un chiffre d'affaires autour de 770 millions d'euros contre supérieur à 800 millions d'euros initialement pour l'exercice 2023-2024, avec une marge d'Ebitda inférieure à celle de l'exercice 2022-2023, qui s'était élevée à 8,3%. Plastivaloire prévoyait auparavant qu'elle soit légèrement supérieure.

Plastivaloire a en outre prévenu qu'il sollicitera si besoin l'obtention d'un " waiver " portant sur le respect du covenant d'Ebitda (60 millions en 2023-2024) auprès de ses partenaires bancaires. Selon TP Icap Midcap, un tel cas de figure adviendrait si le groupe enregistrait une marge inférieure à 7,7%.

La société a souligné que la diminution d'activité liée aux retards est conjoncturelle et ne remet pas en cause son plan de marche à moyen terme.

Sur le premier semestre de l'exercice 2023-2024, le groupe a essuyé une perte nette, part du groupe, de 2 millions d'euros contre une perte de 15,9 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Son Ebitda a, lui, reculé de 2% à 32,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,1% contre 7,9% sur le premier semestre de l'exercice 2022-2023. TP Icap Midcap explique cette amélioration par une " détente de l'inflation des matières premières et répercussions-prix favorables qui ont compensé l'inflation salariale ".

Déjà connu, le chiffre d'affaires du fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, notamment l'automobile, a reculé de 3,7% à 405,4 millions d'euros.

Le groupe a généré un free cash-flow de 9,2 millions d'euros, en progression de 9,5 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2022-2023, permettant de poursuivre la trajectoire de désendettement. La trésorerie disponible s'établit à 83,2 millions d'euros.

