Plastivaloire: après un bon 3e trimestre, l'objectif de CA annuel revu à la hausse

(AOF) - Le Groupe Plastivaloire annonce avoir réalisé un très bon troisième trimestre 2022-2023, avec un chiffre d’affaires de 221,9 millions d'euros, en hausse de 23,5% (+23,7% à taux de change constant), supérieur aux attentes. Cette performance porte le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022-2023 à un niveau record de 642,7 millions d'euros (+23,9% par rapport à la même période en 2021-2022 ; +23,8% à taux de change constant). Le groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel, entre 810 et 830 millions d'euros (contre 780 millions précédemment).

Le bon niveau d'activité, associé aux actions menées pour atténuer l'impact inflationniste sur les coûts permet au Groupe de tabler sur une marge d'EBITDA légèrement supérieure au second semestre à celle du premier semestre (pour rappel 7,9%). Elle restera toutefois encore inférieure à celle d'avant la crise sanitaire en raison du contexte. Fin juillet, Plastivaloire visait une marge d'Ebitda annuelle en ligne avec celle du premier semestre 2022-2023.

