Plastivaloire abaisse ses perspectives d'activité pour 2024-2025

Plastivaloire a rappelé être présent aux États-Unis, avec 2 usines situées dans le Kentucky et dans le Michigan pour servir le marché local.

(AOF) - Plastivaloire (+1,42% à 1,07 euro) progresse moins que ses concurrents Valeo et Forvia à l'annonce du report des droits de douane. Il a averti que compte tenu d'une conjoncture mondiale " toujours défavorable et incertaine pour la filière automobile ", il anticipe désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024-2025 autour de 665 millions d'euros, contre " autour de 700 millions d'euros " initialement, soit un écart de -5%. L’équipementier automobile " poursuit dans ce contexte ses mesures d'adaptation afin de limiter l'impact du ralentissement de l'activité sur sa rentabilité ".

