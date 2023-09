Plastic Omnium signe un contrat d’achat d’électricité d’origine renouvelable avec EDF

(AOF) - Plastic Omnium signe un contrat qui va permettre de couvrir près de la moitié de ses besoins en électricité à horizon 2025, grâce à de l’électricité bas carbone fournie par EDF Renouvelables. L’électricité renouvelable sera produite à partir de cinq centrales photovoltaïques développées, construites et exploitées en France par EDF Renouvelables et sa filiale Luxel. Grâce à ce choix stratégique, Plastic Omnium franchit une étape supplémentaire vers son objectif de neutralité carbone sur ses scopes 1 et 2 à l’horizon 2025.

Pour le groupe EDF, la signature de ce contrat participe aux ambitions de son Plan solaire qui a pour objectif de faire du Groupe un des leaders du photovoltaïque en France.

Ce contrat d'achat direct d'électricité d'origine renouvelable (PPA ou Power Purchase Agreement) d'une durée de 20 ans permettra à Plastic Omnium de bénéficier d'une capacité de production annuelle globale de 45 GWh d'électricité, ce qui équivaut à la consommation en électricité de 20 000 personnes. Ces cinq centrales photovoltaïques alimenteront les 14 sites français de Plastic Omnium.