Plastic Omnium relève ses prévisions pour le second semestre

PARIS, 25 novembre (Reuters) - Plastic Omnium PLOF.PA a relevé mercredi ses prévisions pour le second semestre en raison d'un marché automobile "mieux orienté" et de "mesures de réduction de coûts efficaces". L'équipementier prévoit désormais pour le second semestre une marge opérationnelle supérieure à 5%, contre 4% précédemment, et un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros, contre 250 millions d'euros précédemment. Le groupe s'attend en outre à un retour dès 2021 à des niveaux de profitabilité et de génération de free cash-flow comparables à ceux de 2019. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +7.06%