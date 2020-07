Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium-EBITDA de €171 mlns au S1, marge opérationnelle de -3,9% Reuters • 23/07/2020 à 07:14









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Plastic Omnium PLOF.PA a fait état jeudi dans un communiqué: * D'UNE SURPERFORMANCE DE 4,3 PTS DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE EN RECUL DE 33,8% AU 1ER SEMESTRE 2020 * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE DE 3,233 MDS D'EUROS AU S1, SURPERFORMANCE DE 4,3 PTS * D'UN EBITDA DE 171 MILLIONS D'EUROS AU S1, MARGE OPÉRATIONNELLE NÉGATIVE DE 3,9% * D'UN RÉSULTAT NET NÉGATIF DE 404 MILLIONS D'EUROS AU S1 APRÈS 267 MILLIONS DE DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS Pour plus de détails, cliquez sur [ PLOF.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +0.42%