Plastic Omnium: croissance de près de 2% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce un chiffre d'affaires économique du premier trimestre 2024 à près de 2,87 milliards d'euros, en progression de 1,6% (+3,6% en organique), surperformant de 4,5 points la production automobile mondiale, en ligne avec son objectif annuel.



'Les États-Unis sont le premier contributeur au chiffre d'affaires du groupe, confirmant une répartition géographique plus équilibrée', souligne l'équipementier automobile, rappelant par ailleurs son prochain changement de nom pour 'OPmobility'.



Plastic Omnium confirme pour l'heure ses perspectives 2024 avec une amélioration de tous ses agrégats financiers par rapport à 2023, à savoir sa marge opérationnelle, son résultat net part du groupe, son cash-flow libre et sa dette nette.





