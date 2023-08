Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plastic Omnium: amorce de cassure du support à 16,38E information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - Plastic Omnium corrige depuis le plafonnement survenu le 25 juillet sous 19,28E.

Les semaines de repli s'enchaînent et voici que le titre amorce la cassure du support des 16,38E (testé chaque jour entre le 17 et le 22 août).

Un premier soutien se dessine vers 15,68E mais il ne serait pas étonnant qu'une 3ème vague ramène le cours vers 15,10 puis 14,83E (plancher du 4 mai).





Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -2.47%