Plant Advanced Technologies PAT :"Lancement d’un nouvel actif en cosmétique anti-âge"

Nouvel actif en partenariat avec Clariant

Par le biais d’un communiqué de presse, Plant Advanced Technologies PAT annonce le lancement de Rootness Awake, le 3ème actif cosmétique co-développé avec Clariant. Rootness Awake rejoint ainsi la gamme Premium de Clariant déjà composé de Prenylium et Rootness Energize. Extrait de la patate douce, Rootness Awake a été développé grâce aux technologies PAT Plantes à traire. L’actif déploie des propriétés antioxydante et anti-inflammatoires permettant ainsi une forte atténuation et un lissage des cernes, un renforcement de la fermeté de la peau ainsi que l’éclaircissement de la pigmentation. A l’aide de la technologie PAT Plantes à traire, PAT explore la capacité de la plante à produire une molécule d’intérêt, l’acide 3,5 dicaféoylquinique (DCQ) et d’en augmenter la concentration. Commercialisée depuis mai 2022 à travers le réseau international de Clariant, ce nouveau produit qui a reçu un accueil particulièrement remarqué lors de son lancement au salon cosmétique Supplier’s Day à New-York vient étoffer l’offre de PAT.



A la suite de cette publication, qui confirme la pertinence de la stratégie du Groupe, nous sommes toujours très confiants sur le positionnement de Plant Advanced Technologies PAT ainsi que sur ses perspectives. Les techniques uniques développées par Plant Advanced Technologies PAT ont permis à la société de se constituer un portefeuille de produits prometteurs, fondé sur l’exploitation de molécules végétales. A ce jour, PAT possède de nombreux brevets sur des actifs naturels à haute valeur ajoutée. Alors que le newsflow est positif, l’exercice 2022 devrait être très bien orienté à la faveur de l’engouement autour de la cosmétique naturelle et des articles moins nocifs pour l’Homme et plus respectueux de l’environnement. De plus, la multiplication des partenariats significatifs avec des acteurs majeurs de l’industrie dont Clariant devrait permettre une accélération de l’activité.



Recommandation

A la suite de cette publication et de la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 25,00 €. Notre opinion reste à l’Achat.