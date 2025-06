Planisware s’implante en Belgique

(AOF) - Planisware , leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy ("l’Economie de Projet"), poursuit son développement international avec l’ouverture d’un nouveau bureau en Belgique. Présent depuis plusieurs années dans la région Benelux avec des clients de référence tels que Galapagos, KLM, Philips, ou encore Engie, Planisware consolide aujourd’hui son positionnement sur ce marché stratégique en forte croissance. Le groupe y a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires, multiplié par deux au cours des quatre dernières années.

Cette nouvelle implantation vise avant tout à renforcer la proximité avec ses clients et les acteurs économiques du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), un marché dynamique qui concentre près de 1 200 entreprises cibles dont près de la moitié réalisent plus d'un milliard de chiffre d'affaires, notamment dans des secteurs porteurs comme l'industrie manufacturière (chimie, agro-alimentaire ou équipements industriels), mais aussi la grande distribution et les services financiers.

Avec cette nouvelle implantation, Planisware renforce sa proximité clients et son expertise des enjeux locaux. Avec une visibilité renforcée, Planisware se donne les moyens d'accélérer la signature de nouveaux logos et de soutenir durablement la croissance du groupe dans la région.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Bilan non endetté : 176,1 M€ de trésorerie nette, dopée par un flux de trésorerie nette de 55 M€.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et à la durée du cycle de vente ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;;

- Objectif 2025 : croissance entre 15 et 19 % du chiffre d’affaires, maintien de la profitabilité opérationnelle au taux de 35 % environ et forte conversion en trésorerie :

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.