Planisware révise ses objectifs 2025 de croissance et de marge d'Ebitda ajusté

(AOF) - Au premier semestre, Planisware a généré un résultat net de 21,7 millions d'euros, en hausse de 35,5% et l'Ebitda ajusté a atteint 34,3 millions d'euros, en hausse de 18,1%. La marge d'Ebitda ajusté est ressortie à 35,8%, en progression de 230 points de base. Cette amélioration " résulte de la croissance du chiffre d'affaires et d'un effet de mix positif, combinés à de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle " a expliqué l’éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets.

Le chiffre d'affaires a atteint 95,8 millions d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants, porté par une croissance de 16% du chiffre d'affaires récurrent à 88,6 millions d'euros.

Loïc Sautour, directeur général de Planisware, a commenté : " Ces derniers mois, alors que les incertitudes liées aux conditions macroéconomiques mondiales se sont accentuées sur nos marchés clés, nous avons constaté une prudence accrue de la part de nos clients, entraînant un allongement des cycles de décision qui a pesé sur notre dynamique commerciale et la croissance de notre chiffre d'affaires, en particulier dans nos activités non récurrentes et après des nouveaux prospects. "

Le flux de trésorerie disponible est ressorti à 32,9 millions d'euros, représentant un taux de conversion de 95,9% de l'Ebitda ajusté. La position de trésorerie nette était de 182,0 millions d'euros au 30 juin 2025.

Planisware a actualisé ses objectifs pour 2025, visant désormais une croissance à taux de change constant du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%, une marge d'Ebitda ajusté d'environ 36%, et un taux de conversion en trésorerie disponible d'environ 80%. Le groupe anticipait auparavant une croissance 15% à 20% et une marge d'Ebitda d'environ 35%.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Bilan non endetté : 176,1 M€ de trésorerie nette, dopée par un flux de trésorerie nette de 55 M€.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et à la durée du cycle de vente ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;;

- Objectif 2025 : croissance entre 15 et 19 % du chiffre d’affaires, maintien de la profitabilité opérationnelle au taux de 35 % environ et forte conversion en trésorerie :

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.