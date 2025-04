Planisware: noté B par le CDP information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Planisware indique avoir été distingué par le CDP (Carbon Disclosure Project) pour la continuité de sa performance en matière de lutte contre le changement climatique avec la note 'B', dès sa première évaluation.



Avec cette note, il affirme se classer parmi les entreprises mondiales les plus performantes en matière d'engagement climatique. Cette distinction reflète l'intégration de la RSE au coeur de sa stratégie, faisant des enjeux environnementaux un pilier central de ses opérations.



Ses actions concrètes pour atténuer l'empreinte carbone et améliorer sa performance sur le plan environnemental se sont traduites notamment une baisse de 19% des émissions totales de gaz à effet de serre en 2024 par rapport à 2023.





Valeurs associées PLANISWARE 22,4500 EUR Euronext Paris +1,35%