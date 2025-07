Planisware: le titre chute après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:31









(Zonebourse.com) - Planisware chute de plus de 7% jeudi à la Bourse de Paris après avoir revu à la baisse ses objectifs de croissance pour 2025 en raison d'une prudence accrue de la part de ses clients.



Le concepteur de logiciels destinés à 'l'économie des projets' indique ne plus viser qu'une croissance à taux de change constant de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires pour 2025, et non plus comprise entre 15% et 20% ('mid-to-high teens') comme jusqu'à présent.



Sur le premier semestre, son chiffre d'affaires s'est élevé à 95,8 millions d'euros, soit une hausse de 11% à taux de change constants, un ralentissement que le groupe justifie par un contexte économique et géopolitique toujours difficile et ayant désormais un impact tangible sur la durée des cycles de décision des clients.



Malgré la décélération plus marquée que prévu de la croissance de son chiffre d'affaires, Planisware souligne avoir enregistré une nette amélioration de sa profitabilité au premier semestre.



Son Ebitda ajusté s'est ainsi accru de 18,1% à 34,3 millions d'euros, représentant une marge de 35,8% du chiffre d'affaires, supérieur à l'objectif d'environ 35% pour l'année 2025.



A 12h30, le titre perdait 7,2%, tandis que le marché parisien se repliait de 0,1% au même moment.





