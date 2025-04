Planisware: hausse de 16% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Planisware présente un chiffre d'affaires de 47,5 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en hausse de 16% à taux de change courants et de 14,3% à taux de change constants, en ligne avec sa trajectoire prévue pour l'année fiscale.



L'éditeur de logiciels SaaS revendique 'une forte dynamique commerciale malgré des cycles de vente encore allongés', ainsi qu'une 'augmentation du pipeline alimentée par une forte demande pour des solutions innovantes assurant visibilité et agilité'.



Planisware confirme ses objectifs pour 2025 d'une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants entre 15 et 20%, d'une marge d'EBITDA ajusté d'environ 35%, ainsi que d'un taux de conversion en trésorerie d'environ 80%.





Valeurs associées PLANISWARE 24,0000 EUR Euronext Paris +6,43%