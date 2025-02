Planisware: FCF ajusté en croissance d'un quart en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Planisware publie un FCF ajusté en croissance de 24,5% à 54,6 millions d'euros au titre de 2024, représentant un taux de conversion en trésorerie disponible de 84,5%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 1,8 point à 35,2%.



L'éditeur de logiciels SaaS B2B pour l'économie de projet a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 17,3% (+17,4% à taux de changes constants) à 183,4 millions d'euros, principalement porté par le succès continu de sa plateforme SaaS.



Sous réserve de l'approbation de l'AG, et conformément à sa distribution historique de dividendes, Planisware versera un dividende représentant 50% de son résultat net 2024, ce qui représenterait 21,4 millions d'euros ou 0,31 euro par action.



Planisware anticipe pour 2025 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants entre 15 et 20%, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 35% et un taux de conversion en trésorerie d'environ 80%.





