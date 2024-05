Planisware : début d'année en ligne avec les objectifs

(AOF) - Planisware, qui avait fait ses premiers pas en Bourse fin avril, a dévoilé une croissance conforme à ses objectifs. L’action du l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets gagne 0,33% à 23,10 euros. Planisware a connu un beau parcours boursier alors que le prix de l’offre avait été fixé à 16 euros par action. Entre janvier et mars, Planisware a généré un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en croissance de 19,6% à taux de change constants. Il a progressé de 18,5% à taux de change courants.

Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 37,2 millions d'euros (91% du chiffre d'affaires total), en hausse 26,2% à taux de change constants, porté par l'offre SaaS de Planisware. Celle-ci a vu ses ventes bondir de 32,5% à 18,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités de support (Evolutive & Subscription support), intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de 28,9% à 13,6 millions d'euros.

" Porté par un gain de notoriété notable généré par notre introduction en bourse sur Euronext Paris en avril, Planisware a connu des succès commerciaux considérables depuis le début de l'année, en signant avec de nouveaux clients, en se développant chez nos clients existants, et en renouvelant des contrats sur tous nos piliers et dans toutes nos géographies ", a commenté Loïc Sautour, directeur général de Planisware. Comme nouveaux clients, le groupe cite Advanced Group et TE Connectivity aux États-Unis, ou encore Govtech à Singapour.

Fort de sa performance du début d'année, l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets a confirmé ses objectifs 2024. Il anticipe une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5%, une marge d'Ebitda ajusté d'environ 33% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.