Planisware: choisi par Northrop Grumman information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Planisware annonce que le groupe américain d'aéronautique et de défense Northrop Grumman a choisi de déployer Planisware Enterprise comme système de gestion de programme pour stimuler l'innovation et améliorer l'excellence opérationnelle.



'Planisware agira en tant que partenaire clé de ses activités dans leurs efforts de transformation numérique, en optimisant leur gestion de portefeuille de projet à chaque étape du cycle de vie de leurs produits', explique son directeur général Loic Sautour.





