Planisware anticipe une reprise après un CA du T3 en croissance de 9%

Planisware PLNW.PA a annoncé lundi un chiffre d’affaires en hausse de 9% à taux de change constants, porté par la dynamique des contrats SaaS et hébergement.

L'entreprise de développement de logiciels affiche un chiffre d'affaires de 49,6 millions d’euros au troisième trimestre 2025, contre 47,0 millions d’euros à la même période un an plus tôt.

Planisware, qui dit avoir enregistré un regain des signatures ces dernières semaines, se dit "prudemment optimiste" quant à une reprise de la croissance dans les prochains trimestres.

"D’une part, l’environnement économique et géopolitique complexe a limité la visibilité et allongé les cycles de prise de décision de nos clients et prospects. D’autre part, les budgets informatiques ont été contraints par les investissements en IA et par les fortes augmentations de prix de certains fournisseurs SaaS", a indiqué le directeur général Loïc Sautour, cité dans le communiqué.

"Cela a limité notre capacité à signer de nouveaux clients au cours des derniers trimestres (...) Néanmoins, nous commençons à observer des signes d'amélioration sur l’ensemble de ces fronts, se traduisant par un niveau de signatures particulièrement soutenu au cours des dernières semaines", a-t-il ajouté.

Le groupe confirme ses objectifs annuels, qu'il avait abaissés en juillet, dont une hausse du chiffre d’affaires d’environ 10% à taux de change constants et une marge d’EBITDA ajustée autour de 36%.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)