Planisware annonce les ouvertures d'un bureau et de deux data centers en Australie
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:16

Planisware SA PLNW.PA :

* PLANISWARE ÉTEND SA PRÉSENCE EN ASIE-PACIFIQUEAVEC LES OUVERTURES D'UN BUREAU ETDE DEUX NOUVEAUX DATA CENTERS EN AUSTRALIE

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

PLANISWARE
21,0500 EUR Euronext Paris +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

