information fournie par Reuters • 18/09/2025 à 18:28

Planisware annonce l'ouverture prochaine de deux nouveaux data centers au Canada

Planisware SA PLNW.PA :

* PLANISWARE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN AMÉRIQUE DU NORD AVEC DEUX NOUVEAUX DATA CENTERS AU CANADA

(Rédaction de Gdansk)