Planisware accroit de 9% son CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 08:00
Le groupe précise que cette croissance est principalement venue des contrats SaaS & hébergement, en hausse de 16,6% à taux de change constants et, dans une moindre mesure, des licences perpétuelles, en progression de 28,3%.
Il pointe néanmoins des 'premiers signes d'amélioration de la situation macroéconomique ayant pesé sur la croissance du chiffre d'affaires au cours des derniers trimestres', ainsi qu'un niveau de signatures 'particulièrement soutenu au cours des dernières semaines'.
Aussi, Planisware confirme ses objectifs 2025, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de l'ordre de 10%, une marge d'EBITDA ajusté d'environ 36% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.
Valeurs associées
|21,8500 EUR
|Euronext Paris
|+8,17%
A lire aussi
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
La nouvelle mesure du "R-PASS", imposée à la fois aux entreprises locales et étrangères en raison, entrera en vigueur en 2027. Les contours de la taxe poids-lourds bientôt appliquée en Alsace se précisent. Les camions empruntant les grands axes routiers alsaciens ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
-
(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer