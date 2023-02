PlanetArt lance la première intégration de la technologie ChatGPT® à son application Ink Cards®

PlanetArt®, la filiale d’e-commerce d’objets personnalisés de Claranova, annonce qu'elle vient d’intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) à sa populaire application Ink Cards® dans le but d'aider ses utilisateurs à écrire des messages de cartes plus facilement. Désormais dotée de la technologie OpenAI, qui alimente ChatGPT®, la nouvelle application Ink Cards® est la première à bénéficier de cette intégration. Elle exploite la puissance du modèle de langage et des algorithmes d'apprentissage automatique d'OpenAI pour générer un texte comme s'il avait été écrit par un humain.



Une fois qu'un utilisateur d'Ink Cards® a sélectionné un modèle de carte, il peut choisir d'écrire le texte lui-même ou utiliser la nouvelle fonction d'IA de l'application, appelée MagicMessage™, pour le faire à sa place. MagicMessage nécessite des indications simples de la part de l'utilisateur, comme le nom du destinataire de la carte, pour quelle occasion, ainsi que des détails facultatifs, tels que la relation de l'utilisateur avec le destinataire ou les centres d’intérêts de ce dernier. Par exemple : "Mon amie vient de perdre son père. Dis à sa mère Kathy, combien je suis désolé."



C'est alors que la logique interne développée par Ink Cards® et la technologie révolutionnaire d'OpenAI prennent le relai.