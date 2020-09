PlanetArt®, filiale du groupe Claranova, annonce avoir fait l'acquisition des actifs de CafePress® auprès de Snapfish®, division du groupe Shutterfly® LLC. Basée à Louisville dans le Kentucky et à l'origine de l'une des plateformes de création les plus connues dans le monde de l'e-commerce, CafePress constitue un nouveau relais de croissance pour PlanetArt, l'une des entreprises qui affiche la plus rapide croissance dans le secteur des d'objets personnalisés.



La marque CafePress a été créée en 1999, faisant d'elle une pionnière dans le domaine des produits personnalisés tout en opérant aujourd'hui une plateforme d'intermédiation de dernière génération. Les produits CafePress, des T-shirts aux tasses en passant par les sacs en tissus parmi des centaines d'objets personnalisés, sont presque entièrement développés par des designers indépendants et commercialisés via les propres sites de CafePress ou en marque blanche aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.



