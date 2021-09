Planet Media : Des résultats du 1er semestre 2021 en amélioration Un nouvel élan pour Planet Media

Des résultats du 1er semestre 2021 en amélioration

? Activité en hausse de 17%, au-delà des niveaux d'avant crise

? Retour à une rentabilité opérationnelle normative



Un nouvel élan pour Planet Media

? Entrée au capital du groupe Marie Claire

? Evolution de la gouvernance

? Lancement du nouveau plan stratégique 2024



Planet Media (FR0010211037 - ALPLA), annonce ce jour la publication de ses comptes au titre du 1er semestre 2021, validés et arrêtés par le Directoire, en date du 29 septembre 2021.

Dans le cadre de la présentation de ses résultats semestriels 2021 et de son plan stratégique 2024, et pour la première fois de son histoire, Planet Media organise une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels. Ouvert à tous, cette visioconférence se tiendra le mercredi 6 octobre à 18h et est accessible à la pré-inscription en utilisant le lien suivant :

https://app.livestorm.co/planet_media/resultats-s1-2021-et-plan-strategique-2024?type=detailed