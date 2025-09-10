Planet Labs se relève après la vente d'une dette convertible d'un montant de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N ont augmenté de 1,2 % à 9,13 $ en pré-marché après avoir levé plus de capitaux que prévu ** La société basée à San Francisco a annoncé mardi dernier le prix de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0,50 % (OC) ** Le prix de conversion initial de 11,95 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de PL ont chuté de 6,6 % mardi, à 9,02 $, après que la société a dévoilé tard le lundi une offre de 300 millions de dollars à des fins générales ** Son action a grimpé de 48 % à 9,66 $ après que la société a annoncé un chiffre d'affaires supérieur à celui du T2 et que son carnet de commandes ait augmenté de 245 % par rapport à l'année précédente
** La société a l'intention d'utiliser ~34 millions de dollars du produit net de l'offre d'OC pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond a été fixé à 18,04 $, soit le double de la dernière vente de l'action le mardi ** Jusqu'à mardi, l'action a augmenté de ~123% depuis le début de l'année ** La note moyenne des 9 analystes couvrant PL est "buy" et le prix cible (PT) médian est de 10$, selon LSEG
