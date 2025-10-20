Planet Labs augmente après que Needham a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N augmentent de près de 6 % à environ 13,9 $ dans les transactions de pré-marché

** Needham relève l'objectif de cours de la société à 16$ contre 12$, ce qui représente une hausse de 22% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Needham indique que la société va investir plus agressivement dans la mise à niveau de ses services via ses nouvelles flottes de satellites afin de bénéficier de l'augmentation des budgets mondiaux de la défense

** PL se concentre sur l'accélération de la croissance et l'amélioration de la rentabilité grâce à de nouvelles opportunités de marché, soutenues par des constellations de satellites modernisées et de nouveaux modèles commerciaux de services par satellite", indique la société de courtage

** Huit courtiers sur dix considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et deux comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 11,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 224,5 % depuis le début de l'année