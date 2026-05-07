Planet Fitness s'apprête à enregistrer une chute record après des prévisions décevantes

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7 mai - ** L'action Planet Fitness PLNT.N s'apprête à enregistrer une chute record après que l'exploitant de salles de sport a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, invoquant une croissance du nombre d'adhérents plus lente que prévu pendant la période de pointe des inscriptions

** L'action PLNT était en baisse de 30,8% à 44,26 dollars, son plus bas niveau depuis six ans, et a été temporairement suspendue. La plus forte baisse journalière jamais enregistrée par le titre remonte à mars 2020, au début de la pandémie de COVID-19, avec une chute d'environ 28% ** Jeudi matin, la société a déclaré qu' prévoyait désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 7% en 2026, contre une prévision antérieure d'environ 9%, et s'attendait à ce que l'Ebitda ajusté augmente d'environ 6%, contre une projection précédente de 10%

** De plus, la société a déclaré qu'elle suspendait la hausse de prix prévue au niveau national pour la Black Card, dans l'attente d'une révision plus large de sa politique tarifaire ** Pour le premier trimestre, la société a affiché un chiffre d'affaires de 337,2 millions de dollars et un BPA ajusté de 74 cents, dépassant les prévisions consensuelles , selon les données de LSEG

** Max Rakhlenko, analyste chez TD Cowen, a déclaré dans une note que les résultats du premier trimestre et les commentaires de la direction étaient décevants, car les tendances et les perspectives commerciales se sont considérablement détériorées

** PLNT doit se concentrer sur le renforcement de sa proposition de valeur “dans un contexte de demande et de concurrence en pleine évolution”, a déclaré M. Rakhlenko

** Sur les 20 analystes couvrant le titre, 17 lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”, 3 “conserver”; le cours cible médian est de 100,50 dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre a perdu près de 60% depuis le début de l'année