Plains All American Pipeline chute après avoir manqué ses prévisions au T4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de Plains All American Pipeline

PAA.O chutent de 1,8 % à 19,62 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 10,57 milliards de dollars au 4ème trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,73 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 40 cents pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 41 cents

** Pour 2026, l'équipe se concentre sur la conclusion de la vente en cours des LGN, la réalisation de synergies sur l'acquisition de Cactus III et la mise en œuvre d'initiatives d'efficacité dans l'ensemble de l'organisation", a déclaré le directeur général Willie Chiang

** Selon M. Chiang, ces mesures d'auto-assistance fournissent des leviers pour une croissance efficace dans un environnement macro pétrolier à court terme par ailleurs volatil

** PAA en légère hausse en 2025