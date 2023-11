Placements: Paul Jackson devient plus défensif

Paul Jackson, le responsable de l'allocation d'actifs chez Invesco. (© DR)

Le responsable de l'allocation d'actifs chez Invesco a réduit son exposition aux actions. Il privilégie le cash et la dette privée de bonne qualité.

Paul Jackson chez Invesco constate une contraction de la masse monétaire aux États-Unis, en Europe et au Japon. Seule la Chine est à contre tendance.,Le responsable de l'allocation d'actifs de la société de gestion estime donc que le risque de récession est aujourd'hui plus élevé qu'en début d'année.

L'excès d'épargne constituée pendant la pandémie de Covid est en bonne partie consommé, les indicateurs avancés PMI reculent dans l'industrie depuis deux ans et les PMI services ont piqué du nez ces derniers mois.

L'inflation a sensiblement reculé, mais la descente pourrait être moins rapide. La guerre en Ukraine et de nouvelles tensions au Moyen Orient ajoutent à la volatilité des marchés.

Conséquence: son allocation d'actifs est devenu plus défensive. Il anticipe une «repentification» de la courbe des taux en 2024 (baisse des taux courts par les banques centrales et maintien des taux longs plus élevés), défavorable aux actions.,Paul Jackson préfère le cash et les obligations d'entreprises de bonne qualité («Investment Grade»).

Il est plus prudent sur les obligations plus risquées dites «High Yield» exposées à une remontée des taux de défaut.

La dette souveraine reste «sous-pondérée» dans son allocation d'actifs, mais il revient progressivement sur la dette américaine au regard des rendements plus élevés. Le