Placements : l'UBP privilégie les actions en 2021

Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée. (© DR)

Le chef économiste de l'Union Bancaire Privée, Patrice Gautry, prévoit une forte reprise de l'activité l'an prochain. Des secteurs plus cycliques devraient en profiter.

Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée, prévoit en 2021 une nette reprise de l'activité mondiale, avec une croissance du Produit intérieur brut estimée à 5%, après un recul de 3,3% en 2020.

La Chine (+8%) devrait tirer l'ensemble, suivie de la zone euro (+4,4%) et des États-Unis (+4,4%). Mais le déploiement très probable de plusieurs vaccins devrait ajouter un point de croissance au scénario envisagé, à 6% (dont 9% pour la Chine, 6,1% pour la zone euro et 6% pour les États-Unis).

Les effets macroéconomiques de la vaccination de masse devraient être alors plus visibles au second semestre 2021 et au premier semestre 2022. Mais le retour au niveau de PIB précédant la crise sanitaire, du quatrième trimestre 2019, n'est pas attendu avant le premier trimestre 2022.

L'économiste de l'UBP s'attend aux États-Unis et en Europe à une poursuite de la coordination entre des politiques monétaires «accommodantes» et des dépenses publiques supplémentaires, ce qui devrait prolonger la croissance au-delà du rebond de l'an prochain.

Hausse des dépenses publiques et soutien des banques centrales

Dès les réunions prévues en décembre de la Fed et de la BCE, les banques centrales pourraient donner de nouveaux gages de soutien aux marchés, en augmentant l'horizon de leurs programmes d'achats d'actifs.

Aux États-Unis, la nomination au Trésor de Janet Yellen