Placement financier : quel mode de gestion choisir ?

Selon ses compétences et son appétence pour les marchés financiers, il est possible d'opter pour différents modes de gestion pour ses placements tels que l'assurance-vie, le PEA ou le compte-titres. Découvrez dans cet article les différentes solutions de gestion auxquelles vous pouvez avoir recours pour maximiser vos gains et investir l'esprit tranquille.

La gestion libre

La plus fréquente des solutions de gestion est bien évidemment la gestion libre. Cela signifie que l'investisseur s'occupe seul de son placement financier et réalise les arbitrages concernant les actifs financiers détenus, qu'ils s'agissent d'actions, de fonds, de produits dérivés, de SCPI, etc. Concrètement, le particulier établit une liste de titres qu'il souhaite détenir en portefeuille et détermine le meilleur moment pour les acquérir et ensuite pour les vendre.

Étant donné la grande autonomie de l'investisseur et son entière responsabilité quant à la gestion du capital ainsi géré, ce type de gestion est conseillé aux investisseurs relativement à l'aise avec les marchés financiers, qu'il s'agisse du marché actions, obligataire, immobilier ou matière première. Le particulier qui choisit la gestion libre devra à la fois avoir une bonne connaissance des marchés sur lesquels il investit mais aussi être à l'aise avec les ordres de Bourse, les éventuels produits de Bourse sur lesquels il investit, etc. Outre ses compétences, il devra en plus disposer de temps pour se consacrer à ses placements, à moins qu'il n'opte pour des valeurs de bon père de famille avec une stratégie buy & hold.

Le coût de cette méthode est relativement faible puisque seuls les frais de courtage (pour des prises de position sur PEA et compte-titres) ou d'arbitrages (pour un contrat d'assurance-vie) seront dus. Ces frais peuvent même être à zéro chez certains courtiers ou banques en ligne.

La gestion libre est possible sur tous types d'enveloppes, du compte-titres à l'assurance-vie en passant par le PEA et le PEA-PME et tous les investissements en direct type actions, fonds, ETF, SCPI, etc.

La gestion pilotée

La gestion pilotée (ou gestion sous mandat) consiste à donner à une société de gestion un mandat afin qu'elle effectue elle-même tous les arbitrages qui lui paraîtraient opportuns sur votre placement. Ces arbitrages ne sont pas arbitraires et sont effectués en fonction de votre profil d'investisseur et notamment de vos objectifs d'investissement, de votre durée de placement et de votre profil de risque. Un compte-rendu détaillé des arbitrages effectués vous sera adressé à intervalles réguliers. Cette solution de gestion peut être effectuée par des gérants physiques (en chair et en os) ou/et bien par des robo-advisors (des ordinateurs) qui auront une approche algorithmique de la gestion de votre portefeuille.

Ce type de gestion est particulièrement adapté à ceux qui ne jugent pas avoir les compétences nécessaires pour gérer leur portefeuille eux-mêmes et qui ne souhaitent pas ou n'ont pas le temps de se former aux marchés financiers.

Ce mode de gestion a bien évidemment un coût puisqu'il implique l'intervention de sociétés de gestion et/ou d'algorithmes poussés pour réaliser votre allocation d'actifs. Il est en outre le plus souvent accessible à des investisseurs disposant d'encours sous gestion non négligeables (de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros). Notez toutefois que les acteurs en ligne (banques en ligne ou courtiers en ligne) proposent cette solution à partir de quelques milliers d'euros seulement d'encours.

Il est possible d'avoir recours à une gestion sous mandat pour la gestion de son assurance-vie, mais aussi éventuellement de son PEA ou de son compte-titres.

La gestion conseillée

La gestion conseillée consiste à faire intervenir un conseiller en investissement financier (CIF) qui déterminera quelle est la meilleure allocation d'actifs possible compte tenu du profil de risque de l'investisseur, de ses objectifs d'investissement et de sa durée de placement. Toutefois, les arbitrages ne seront pas directement réalisés mais soumis à l'investisseur qui pourra choisir ou non de suivre ces recommandations d'investissement.

La gestion conseillée est idéale pour les investisseurs ayant une bonne connaissance des marchés financiers et qui souhaitent échanger avec un professionnel pour la gestion de leurs placements.

La tarification peut être fixe ou bien variable. Le ticket d'entrée démarre autour de plusieurs dizaines de milliers d'euros chez des acteurs comme les conseillers en gestion de patrimoine.

La gestion conseillée peut s'appliquer à un compte-titres, un contrat d'assurance-vie ou un PEA.