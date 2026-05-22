Placement-direct.fr relance le contrat Placement-direct Euro+

(AOF) - Suspendu à la commercialisation depuis le 17 septembre 2025, Placement-direct Euro+, l’un des contrats d’assurance vie phares de Placement-direct.fr, redevient accessible depuis le 21 mai 2026. Ce contrat a comme particularité d’être doté du fonds en euros SwissLife Euro+, créé en 2023 afin de profiter pleinement de la hausse des rendements obligataires, en lien avec la poussée de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt.

Ce positionnement lui a permis de délivrer un taux de participation aux bénéfices, net de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux, dans le haut du panier depuis sa création, s'échelonnant entre 3,60 et 4,10%.

Initialement commercialisé sous la forme d'un contrat monosupport, le contrat Placement-direct Euro+ a évolué en contrat multisupport. Ainsi, en complément du fonds en euros SwissLife Euro+, le contrat donne accès à une gamme très large de près de 1 000 supports d'investissement en unités de compte.

Pour préserver une rémunération attractive du rendement du fonds en euros, l'accès à celui-ci est limité à 50 000 € maximum par adhérent et est conditionné à un investissement minimum de 30% en unités de compte.

Le contrat Placement-direct Euro+ retient un niveau de frais ultra réduit : 0% de frais d'entrée, 0% de frais sur les versements et sur les arbitrages et seulement 0,60% de frais annuels de gestion sur le fonds en euros et les unités de compte.

Accessible dès 500 €, il propose un parcours de souscription entièrement digitalisé avec une signature électronique. Les actes de gestion (versements, arbitrages et rachats partiels) peuvent également être réalisés directement en ligne à partir de l'espace client Placement-direct.fr.