Place 2i Sélection sélectionne le fonds Tailor Actions Entrepreneurs

(AOF) - Tailor Asset Management annonce que son fonds Tailor Actions Entrepreneurs a été sélectionné par le fonds de place 2i Sélection, géré par Mandarine Gestion. Tailor Actions Entrepreneurs vise à identifier et accompagner les entreprises françaises et européennes les plus dynamiques, caractérisées par leur potentiel de croissance et un actionnariat entrepreneurial solide et engagé.

Réagissant à cette sélection, Julien Quistrebert, directeur général délégué de Tailor Asset Management, a déclaré : " Être retenus par 2i Sélection est une reconnaissance importante de la singularité de notre stratégie. Elle témoigne de la confiance d'un acteur de place de premier plan dans notre savoir-faire de sélection et de gestion d'entreprises entrepreneuriales. "