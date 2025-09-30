PIZZORNO : Résultats semestriels 2025 très solides

Stabilité du chiffre d'affaires

Amélioration de la performance opérationnelle, liée à l'accord stratégique avec le Royaume du Maroc sur le règlement des créances

Renforcement de la capacité financière : 115,6 M€ de trésorerie et placements en actifs financiers [1]

Renouvellement du contrat de collecte et propreté de La Métropole Toulon Provence Méditerranée : 85 M€ sur 7 ans

Carnet de commandes [2] de 1,2 Mrd€ au 30 septembre 2025

Les comptes semestriels condensés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 29 septembre 2025. Les procédures d'examen limité des comptes semestriels condensés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes, leur rapport est en cours d'émission. Le rapport financier semestriel 2025 sera mis à disposition et diffusé auprès de l'AMF dans les meilleurs délais.

Données consolidées en M€ S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 134,6 133,9 Excédent Brut d'Exploitation [3] 20,2 12,4 En % du CA 15,0% 9,3% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (12,2) 5,3 Résultat opérationnel courant 7,9 17,7 En % du CA 5,9% 13,2% Autres produits et charges opérationnels 0,1 0,1 Résultat opérationnel 8,0 17,8 En % du CA 5,9% 13,3% Coût de l'endettement financier net 0,7 0,1 Autres produits et charges financiers 3,3 1,2 I.S. (3,0) (2,1) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net de l'ensemble consolidé 8,9 17,0 Résultat net part du Groupe 8,8 16,8 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements (15,9) (34,8) Capacité d'Auto-Financement après coût de l'endettement financier net et impôt 18,3 11,4

Activité et faits marquants

Sur le premier semestre 2025, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 133,9 M€, stable par rapport à la même période en 2024, témoignant de la résilience du Groupe.

L'activité Propreté poursuit sa dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires en progression de 6,5% à 111,8 M€, porté notamment par le démarrage de nouveaux contrats avec la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, Grenoble Alpes-Métropole et la Communauté de Communes de la Région d'Audruicq (Pas-de-Calais).

Ces succès confirment la pertinence de la stratégie du Groupe visant à renforcer sa présence territoriale.

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires de 22,2 M€, en recul de 25,3% sur les six premiers mois de l'exercice. Cette évolution reflète d'une part, l'arrêt de la Délégation de Service Public du site d'Aboncourt (fin 2024) et d'autre part, la diminution significative des tonnages exceptionnels non récurrents sur le site Ecopôle Azur Valorisation.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire [4] enregistre un chiffre d'affaires de 18,3 M€ au 30 juin 2025.

Marge opérationnelle courante à 13,2% soutenue par l'accord sur les créances au Maroc

Au cours du semestre, le Groupe a signé un protocole d'accord avec le Royaume du Maroc relatif au paiement de créances existantes. Cette transaction se traduit par un impact global (avant IS) de 12,8 M€, ventilé comme suit :

Une reprise des provisions à l'égard des collectivités initialement constatées pour 21,9 M€,

La constatation de la perte définitive des créances non encaissées pour 9,1 M€,

Sur le premier semestre 2025, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) ressort à 12,4 M€, principalement impacté par la constatation de la charge liée à la perte définitive de créances non encaissées au Maroc.

Le résultat opérationnel courant est multiplié par x2,2 ressort à 17,7 M€ contre 7,9 M€ un an auparavant, soit une marge de 13,2%, en amélioration de 7,3 points.

Le coût de l'endettement financier net au 30 juin 2025, s'élève à 0,1 M€ (vs 0,7 M€ au 30 juin 2024) et les autres produits et charges financiers atteignent 1,2 M€ contre 3,3 M€ un an auparavant.

Enfin, après prise en compte d'une charge d'impôts (-2,1 M€), le bénéfice net part du Groupe ressort à 17,0 M€ au premier semestre 2025, soit +8,0 M€ par rapport au premier semestre 2024.

Structure financière toujours très solide et renforcée

Au cours du premier semestre 2025, les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 36,8 M€, incluant une capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 11,5 M€ contre 18,3 M€ un an auparavant. Ces flux, intégrant les effets liés à la transaction avec le Royaume du Maroc, couvrent ainsi largement les investissements nets de la période de 30,4 M€, structurants et porteurs de valeur pour l'avenir du Groupe.

À fin juin 2025, la structure financière reste solide, avec une trésorerie et placements en actifs financiers¹ s'élevant à 115,6 M€, contre 105,0 M€ au 31 décembre 2024. La trésorerie nette des dettes financières s'établit à 12,9 M€ au 30 juin 2025, contre 5,2 M€ au 31 décembre 2024 (en tenant compte des placements en actifs financiers¹) .

Ces indicateurs démontrent, de nouveau, la robustesse financière du Groupe, lui assurant d'aborder les perspectives futures avec sécurité et sérénité.

Carnet de commandes 2 de 1,2 Mrd€

PIZZORNO Environnement confirme sa bonne dynamique commerciale qui se traduit par l'attribution de plusieurs contrats stratégiques, renforçant le portefeuille et la visibilité du Groupe pour les années à venir.

Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) : attribution du contrat de collecte des déchets ménagers et valorisables, d'une durée de 7 ans et d'un chiffre d'affaires de 88 M€, débutant le 1er janvier 2026 ;

: attribution du contrat de collecte des déchets ménagers et valorisables, d'une durée de 7 ans et d'un chiffre d'affaires de 88 M€, débutant le 1er janvier 2026 ; Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) : renouvellement du contrat de collecte des déchets sur 6 ans (démarrage le 1 er janvier 2026), représentant un chiffre d'affaires global de 54 M€ ;

: renouvellement du contrat de collecte des déchets sur 6 ans (démarrage le 1 janvier 2026), représentant un chiffre d'affaires global de 54 M€ ; Ville de Paris - avenue des Champs-Élysées : renouvellement du marché de nettoiement, d'une durée de 4 ans pour un chiffre d'affaires de 3 M€.

Ces contrats illustrent la capacité du Groupe à sécuriser des revenus récurrents, à développer des prestations à forte valeur environnementale et à renforcer son portefeuille stratégique, consolidant ainsi sa trajectoire de croissance durable.

Par ailleurs, La Métropole Toulon Provence Méditerranée a de nouveau renouvelé sa confiance envers PIZZORNO Environnement en lui confiant le contrat de collecte et de propreté des communes de La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et Ollioules, un montant global de 85 M€ sur 7 ans. L'intégration de la commune d'Ollioules porte à 83 000 le nombre d'habitants desservis. Ce marché mobilise 120 collaborateurs ainsi qu'un parc de plus de 70 véhicules, majoritairement alimentés en biocarburant HVO, dédiés aux missions de collecte, de propreté urbaine et de nettoyage des plages.

Enfin, le Groupe peut s'appuyer sur un carnet de commandes 2 exclusivement composé de contrats fermes, qui atteint 1,2 Mrd€ au 30 septembre 2025.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

[1] Intégrant 34,7 M€ de placements en actifs financiers au 30 juin 2025 (vs 26,7 M€ en 2024)

[2] Incluant 49% de l'activité Zephire

[3] EBE : résultat opérationnel retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises

[4] Société détenue à hauteur de 49% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence