PIZZORNO : Résultats annuels 2024

année consécutive de croissance : chiffre d'affaires 2024 à 273,0 M€ (+3,2%) Une performance opérationnelle solide : résultat opérationnel à 21,4 M€ (+3,9 M€), soit une marge opérationnelle en amélioration de 1,2 point

Une progression du résultat net part du Groupe à 14,0 M€

Un renforcement de la capacité financière : 105 M€ de trésorerie et placements en actifs financiers [1]

Un carnet de commandes [2] de 1 Mrd€ à fin mars 2025

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 30 avril 2025. Les procédures d'audit sur les comptes et les travaux de vérification sur les informations de durabilité ont été effectués. Les rapports correspondant sont en cours d'émission et le rapport financier 2024 sera publié dans les prochains jours.

Données consolidées en M€ 2023

Publié 2023

Retraité [3] 2024 Chiffre d'affaires 264,6 264,6 273,0 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [4] 53,1 51,7 50,1 En % du CA 20,1 % 19,5 % 18,3% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (34,2) (34,2) (28,7) Résultat opérationnel courant

En % du CA 18,3

6,9% 16,9

6,4% 20,7

7,6% Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel

En % du CA 0,6

18,9

7,1% 0,6

17,5

6,6% 0,6

21,4

7,8% Coût de l'endettement financier net 0,7 0,7 1,6 Autres produits et charges financiers 1,5 1,5 (2,0) I.S. (6,3) (6,0) (6,7) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 14,8 13,7 14,2 Résultat net part du Groupe 14,7 13,6 14,0 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 29,1 29,1 57,8 Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 45,7 44,6 46,4

Un 4 ème exercice consécutif de croissance

Au titre de l'exercice 2024, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 273,0 M€, en hausse de +3,2 % par rapport à 2023, témoignant de la solidité de ses marchés. Tout au long de l'année, le Groupe a maintenu une dynamique commerciale soutenue, avec la conquête de nouveaux marchés stratégiques représentant 55 M€, et le renouvellement sécurisé de contrats majeurs pour un montant cumulé de 250 M€.

Avec un taux exceptionnel de renouvellement de contrats de 99,8% [5] - atteignant même 100% en région PACA - ces performances reflètent la fidélité et la confiance continues de ses clients. En parallèle, le Groupe a réussi à se diversifier en se positionnant sur de nouveaux marchés, renforçant ainsi son rôle stratégique auprès des collectivités pour répondre à leurs enjeux territoriaux .

Amélioration de la performance opérationnelle

Le Groupe réalise un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 50,1 M€ en 2024, en léger recul de 1,6 M€ par rapport à 2023. Ce repli s'explique principalement par le versement d'une provision de 5,7 M€, correspondant à la fin du contrat de Délégation de Service Public du site d'Aboncourt, suite à sa fermeture définitive par les autorités locales (décembre 2024). Ainsi, la marge d'EBE ressort à 18,3% du chiffre d'affaires (-1,2 point).

Le résultat opérationnel progresse de 22,1% à 21,4 M€ (intégrant la reprise de provision de 5,7 M€) contre 17,5 M€ un an auparavant.

Le coût de l'endettement financier net 2024 s'élève à 1,6 M€ (0,7 M€ en 2023) et les autres produits et charges financiers à -2,0 M€.

Enfin, après prise en compte de la charge d'impôts (-6,7 M€), le bénéfice net part du Groupe s'améliore à 14,0 M€ contre 13,6 M€ sur l'exercice précédent.

Une structure bilancielle saine et renforcée

Au cours de l'exercice 2024, PIZZORNO Environnement confirme sa maîtrise rigoureuse des flux financiers.

Sur la période, le Groupe a généré une Capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 46,4 M€, contre 44,6 M€ un an plus tôt.

À fin décembre 2024, la solidité de la structure financière reste remarquable, avec une trésorerie et placements en actifs financiers¹ s'élevant à 105,0 M€, contre 103,3 M€ au 31 décembre 2023. La trésorerie nette des dettes financières s'établit à 5,2 M€, contre 0,2 M€ fin 2023 (en tenant compte des placements en actifs financiers¹) .

Ces indicateurs traduisent le renforcement continu de la structure financière du Groupe, lui offrant les moyens d'aborder l'avenir avec confiance et résilience.

Versement d'un dividende

Sur la base des résultats annuels 2024, le Conseil d'Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin prochain, le versement d'un dividende de 2,5 € par action.

Perspectives et développements

PIZZORNO Environnement aborde l'année 2025 avec sérénité, portée par une dynamique commerciale robuste. Cette confiance s'appuie sur un carnet de commandes exclusivement composé de contrats fermes, qui atteint 1 Mrd€ 2 au 31 mars 2025. Cette évolution intègre la décision des autorités locales de mettre un terme au projet communautaire du Pôle de Transition Environnementale [6] .

Ce niveau d'engagement illustre la fidélité et le renouvellement de la confiance accordée par les clients à la qualité des prestations du Groupe. Il témoigne également de la capacité du Groupe à anticiper et à répondre aux défis croissants, tant dans les grandes métropoles que dans les territoires ruraux, contribuant ainsi activement à leur développement économique et social.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

[1] Intégrant 26,7 M€ de placements en actifs financiers en 2024 (vs 10,6 M€ en 2023)

[2] Incluant 49% de l'activité Zephire

[3] Les comptes 2023 ont été retraités suite à une correction d'erreur dans le calcul de la réduction générale des cotisations sur la fin de l'année 2023

[4] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[5] En termes de chiffre d'affaires

[6] Conformément au contrat de Délégation de Service Public, la rupture du contrat étant à l'initiative de la commune, le Groupe sera intégralement remboursé des investissements réalisés à ce jour