PIZZORNO : Résultats annuels 2023

Hausse du chiffre d'affaires 2023 à 264,6 M€, en croissance de 16,6%

Performance opérationnelle : EBE [1] en hausse de 5,7 M€ à 53,1 M€, soit une marge de 20,1%

Une structure financière très solide : 92,7 M€ de trésorerie et équivalent et poursuite du désendettement avec un gearing de 10,9%

Dividende de 1,25 € par action

Une dynamique commerciale record avec un carnet de commandes [2] de près de 1 Mrd€ à fin mars 2024

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 30 avril 2024. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport financier 2023 sera publié dans les prochains jours.

Données consolidées en M€ 2022 2023 Chiffre d'affaires 226,9 264,6 Dont propreté 174,8 208,3 Dont traitement-Valorisation 52,0 56,2 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 47,4 53,1 En % du CA 20,9 % 20,1 % Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (33,5) (34,2) Résultat opérationnel 13,9 18,9 Coût de l'endettement financier net (0,6) 0,7 Autres produits et charges financiers 11,1 1,5 I.S. (5,8) (6,3) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé 18,5 14,8 Résultat net part du Groupe 18,4 14,7 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 37,6 30,9 Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 42,7 45,7

Nouveau record de chiffre d'affaires annuel à 264,6 M€, en croissance de 16,6%

PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires 2023 de 264,6 M€, en progression de 16,6% par rapport à 2022. Les 2 pôles d'activité, Propreté et Traitement-Valorisation du Groupe affichent respectivement une croissance de 19,1% et 8,1%, portée notamment par l'intégration en année pleine du contrat de collecte de la Métropole Européenne de Lille et l'augmentation de tonnages et de prix sur le site Ecopôle Azur Valorisation.

Forte hausse de la performance opérationnelle

Le Groupe réalise un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de 53,1 M€ en 2023, en progression de 12,0%. Cette performance reflète, entre autres, la contribution du marché de Lille et une politique tarifaire maîtrisée. La marge d'EBE, en ligne avec les attentes du Groupe, ressort ainsi à 20,1% du chiffre d'affaires, malgré les coûts de démarrage des nouveaux contrats.

Le résultat opérationnel progresse de 35,6% à 18,9 M€ contre 13,9 M€ un an auparavant,

Le coût de l'endettement financier net 2023 s'élève à 0,7 M€ (-0,6 M€ en 2022). Les autres produits et charges financiers (+1,5 M€) bénéficient, dans le cadre des provisions pour suivi trentenaire, d'un effet de désactualisation non significatif à -0,5 M€ contre 9,6 M€ un an auparavant (ces variations sont sans effet cash).

Enfin, après prise en compte de la charge d'impôts (-6,3 M€), le bénéfice net part du Groupe s'établit à 14,8 M€ contre 18,5 M€ sur l'exercice précédent.

Une structure financière très solide

Sur l'exercice 2023, le Groupe a dégagé une capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 45,7 M€ contre 42,7 M€ un an auparavant.

PIZZORNO Environnement bénéficie, de nouveau, d'une structure financière renforcée avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 92,7 M€ contre 61,0 M€ au 31 décembre 2022. L'endettement financier net, en baisse sur la période, s'élève à 10,5 M€ et les fonds propres du Groupe à 96,1 M€, représentant un ratio de gearing de 10,9% en 2023, en diminution de 13 points par rapport à fin décembre 2022.

Versement d'un dividende

Sur la base des résultats annuels 2023, le Conseil d'Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin prochain, le versement d'un dividende de 1,25 € par action.

Perspectives et développements

PIZZORNO Environnement aborde l'année 2024 avec confiance, marquant les 50 ans de l'entreprise familiale.

La performance de PIZZORNO Environnement pour l'année 2024 repose sur une dynamique commerciale solide, illustrée par un carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes,qui s'élève à prés de 1 Mrd€. Cet embarqué démontre la confiance continue et renouvelée des clients dans les services déployés par PIZZORNO Environnement. Cela témoigne également de la capacité du Groupe à répondre aux nouveaux enjeux des grandes métropoles françaises comme des territoires ruraux pour contribuer à leur développement économique et social.

[1] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[2] 996 M€, incluant 51% de l'activité Zephire