PIZZORNO : La Joint-Venture Paprec Energies / PIZZORNO Environnement remporte la construction et l'exploitation du futur Pôle de Transition Environnementale de l'agglomération dracénoise

Contrat sur 25 ans

Construction et exploitation d'une unité de tri d'une capacité de 48 000 t/an

130 M€ d'investissements

Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVa) confie à la Joint-Venture Paprec Energies/PIZZORNO Environnement, la construction et l'exploitation de son futur Pôle de Transition Environnementale. Un contrat d'une durée de 25 années et qui représente un investissement de 130 M€.

Des installations innovantes pour une autonomie énergétique

Ce contrat de Délégation de Service Public (DSP) porte sur la construction et l'exploitation :

d'une unité de tri-pré-traitement,

d'une unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés,

d'un réseau de chaleur.

L'investissement total s'élève à 130 M€ sera porté par une Société d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP). Le chiffre d'affaires est garanti par le traitement annuel de 48 000 tonnes de déchets au prix de 175 € la tonne sur une durée de 25 ans.

Le futur Pôle de Transition Environnementale a pour objectif de :

produire et valoriser localement l'énergie en chaleur et en électricité au travers de la préparation de Combustible Solide de Récupération (CSR),

garantir l'autonomie et la maîtrise des coûts de traitement des déchets ménagers du territoire.

Production locale de chaleur et d'électricité

L'unité de tri-préparation séparera les matières encore valorisables (ferreux, non ferreux, plastiques) des déchets ménagers et préparera la fraction résiduelle pour la transformer en CSR. Ce combustible, alternatif aux énergies fossiles, alimentera une chaufferie fonctionnant en cogénération produisant ainsi de la chaleur et de l'électricité pour le futur réseau de chauffage urbain.

Un nouveau réseau de chaleur de 13,8 km

Le réseau de chaleur, long de 13,8 km, fournira 24 MWh de chaleur par an et de l'eau chaude sanitaire à plusieurs bâtiments publics et immeubles d'habitation de la cité dracénoise.

Gouvernance par une SEMOP

La gestion de cette DSP est confiée à une SEMOP présidée par DPVa, avec une direction générale assurée par un représentant du délégataire. La collectivité détient une minorité de blocage au conseil d'administration garantissant ainsi la maîtrise publique du projet.

Création d'emplois et bénéfices environnementaux

La mise en service de ces nouvelles installations est programmée pour le second semestre 2028, avec la création de 25 emplois directs.

La proposition technique du groupement pour l'exploitation de cet éco-pôle unique dans la région Sud PACA, vise à l'atteinte de plusieurs bénéfices environnementaux :

réduire considérablement l'enfouissement des déchets ménagers grâce à la valorisation matière et énergétique,

décarboner le territoire en évitant 3976 t/an de CO2,

atteindre 32 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique.

L'offre retenue par la collectivité, s'appuie sur l'expertise développée par Paprec Energies et PIZZORNO Environnement.

Le groupe varois PIZZORNO Environnement exploite notamment l'unité de valorisation énergétique de l'aire toulonnaise qui valorise 285 000 t/an de déchets en chaleur et en électricité. Cette installation est le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable du Var.

Paprec Energies est l'entité en charge de la valorisation énergétique des déchets du groupe Paprec. Leader du recyclage en France et acteur majeur de la gestion des déchets et de la production d'énergies vertes, Paprec exploite 28 usines de valorisation énergétique dont 20 en France. Paprec Energies est le seul acteur européen capable de concevoir, construire et exploiter des usines de valorisation énergétique de toutes tailles grâce à ses technologies propriétaires.

« Nous remercions la DPVa pour sa confiance. Tout au long du projet, nous nous sommes attachés à proposer une offre techniquement innovante, écologiquement responsable et financièrement maitrisée » déclare Frédéric Devalle, Directeur Général de PIZZORNO Environnement et précise « ce succès conjoint témoigne de la parfaite complémentarité des savoir-faire de nos deux groupes familiaux. »

