Pizzorno : croissance du chiffre d'affaires de 3,2% en 2024

(AOF) - Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 273 millions d'euros, enregistrant une croissance de 3,2% par rapport à 2023. L'activité Propreté affiche un chiffre d'affaires de 217,1 millions d'euros en hausse de 4,7%, portée par les revalorisations tarifaires et les augmentations de prestations. En 2024, l'entreprise a poursuivi sa dynamique commerciale en conquérant de nouveaux marchés stratégiques (55 millions d'euros) et en sécurisant le renouvellement de contrats majeurs (250 millions d'euros).

Pizzorno Environnement affirme qu'il bénéficiera des derniers développements en 2025 avec le renouvellement de plusieurs contrats majeurs. Il s'agit notamment du renouvellement et de l'extension du marché Esterel Côte-d'Azur Agglomération pour la collecte des déchets et de propreté urbaine, pour une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires total de 186,1 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS